Българският паспорт заема 20-о място в световна класация за свободата на международните пътувания. Според новото подреждане на изследователската платформа Passport Reports българските граждани имат достъп до 156 държави и територии, без да е необходимо предварително да получават традиционна виза.

В отделната класация на 29-те държави от Шенгенското пространство България се нарежда на 21-ва позиция. Непосредствено пред страната ни са Хърватия и Румъния, които заемат съответно 19-о и 20-о място. След България остават Чехия, Латвия и Словакия.

Българският паспорт е на 14 място в света по привлекателност

Според данните на платформата българските граждани могат да посещават 119 държави без виза, а в други 27 имат възможност да получат такава при пристигането си. За още 10 дестинации е необходимо електронно разрешение за пътуване.

Така общият брой на достъпните дестинации без предварително издадена виза достига 156.

Кои държави са начело?

Първите три позиции сред шенгенските държави заемат Люксембург, Испания и Швейцария. След тях се нареждат Белгия и Франция.

В десетката попадат още Дания, Финландия, Германия, Италия и Нидерландия. В дъното на подреждането за Шенген са Литва, Лихтенщайн и Исландия.

Разликата между 20-ото място на България в световната класация и 21-вата позиция сред шенгенските държави се обяснява с различния начин на подреждане. В глобалния индекс паспортите с еднакви резултати споделят една позиция, докато в регионалния всяка страна получава собствен пореден номер.

България отчита напредък по пътя към безвизово пътуване до САЩ

Как се определя силата на един паспорт?

Оценката се основава на броя дестинации, които гражданите могат да посещават без предварително издадена виза. Отчитат се както напълно безвизовите пътувания, така и възможностите за получаване на виза при пристигане или за използване на електронно разрешение.

При равни резултати по-висока позиция получава паспортът, който осигурява достъп до повече държави изцяло без виза. Passport Reports се представя като независима изследователска платформа с нестопанска цел, която анализира визовите режими на 199 държави.

Редактор: Цветина Петкова