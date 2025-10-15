Българският паспорт дава възможност за безвизов достъп само до две страни по-малко в сравнение с американския. Привлекателността на документа, издаван от САЩ, падна на най-ниското си равнище в класацията Henley Passport Index, която от 20 години измерва рейтингите на паспортите на отделните страни.

Българският паспорт се нарежда на 14 място (което си поделяме с Кипър) и осигурява безвизов достъп до 178 страни. Той се е изкачил с едно място в сравнение с началото на годината, когато е бил на 15-та позиция, въпреки че отново е давал достъп до 178 страни, но отстъпва с едно място в сравнение с класацията през юли.

Американският паспорт за първи път отпада от Топ 10 на най-влиятелните паспорти по света.

След като зае първото място през 2014 г., сега той достигна до 12-та позиция, която си поделя заедно с Малайзия. Документът на САЩ позволява на притежателите си безвизов достъп до 180 от общо 227 страни по света.

Китай включва България и други страни в програмата си за безвизов достъп

На челните три места на класацията, която използва данни от Международната асоциация за въздушен транспорт (IATA) и подрежда паспортите на страните според броя държави, които техните притежатели могат да посетят без виза, са Сингапур (с достъп до 193 държави), Южна Корея (190 държави) и Япония (189 държави). След тях четвърта позиция си поделят пет европейски страни – Германия, Италия, Люксембург, Испания и Швейцария, с безвизов достъп до 188 държави.

Британският паспорт, който бе на първо място през 2015 г., сега също пада до най-ниската си позиция от създаването на класацията. От юли той падна от 6 на 8 място, въпреки че все още се задържа в челната десетка.

Постепенната загуба на рейтинг на американския паспорт и последният спад от 10 на 12-та позиция са причинени от редица промени през последните месеци. Отнемането на възможността за безвизови пътувания в Бразилия през април заради липсата на реципрочност и оставянето на САЩ извън бързо разширяващия се списък с държави за безвизови пътувания до Китай, отбелязаха началото на този спад. Той бе последван от корекции в правилата на Папуа Нова Гвинея и Мианма, които допълнително подкопаха рейтинга на американския документ, като същевременно помогнаха за засилването на други паспорти.

Българският паспорт остава сред най-силните в света

Наскоро Сомалия въведе нова система за електронни визи, а решението на Виетнам да изключи Вашингтон от последните допълнения в списъка си за безвизови пътувания, нанесоха финалния "удар", който извади американския паспорт от Топ 10.

"Спадащата сила на американския паспорт през последното десетилетие е нещо повече от просто пренареждане в класация – то сигнализира за фундаментална промяна в глобалната мобилност. Страните, които приветстват отворените отношения и сътрудничество излизат напред", заяви председателят на Henley Passport Index и създател на класацията Кристиан Келин.

И докато притежателите на американски паспорт все още имат безвизов достъп до 180 страни по света, в САЩ по същия начин могат да влязат гражданите на едва 46 държави.

В рязък контраст със САЩ, китайският паспорт е един от тези, направили най-голям скок през последното десетилетие, след като се изкачи от 94-то място през 2015 г. до 64-то през 2025 г., увеличавайки безвизовия си достъп с още 37 държави през последното десетилетие.

Редактор: Ивайла Митева