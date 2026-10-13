Изпълнителният заместник-председател на Европейската комисия с ресор „Технологичен суверенитет, сигурност и демокрация“ Хена Виркунен посети Националния STEM център в София. Тя разгледа част от специализираните лаборатории и наблюдава демонстрации на съвременни технологии, включително с участието на хуманоиден робот.

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Директорът на центъра проф. Найден Шиваров я запозна с възможностите за практическо обучение на учители и ученици, експериментиране и прилагане на иновативни подходи в преподаването на природни науки, технологии, инженерство и математика.

Снимка: МОН

Визитата в STEM центъра е част от официалното посещение на Виркунен в България. Програмата ѝ включваше срещи с министър-председателя Румен Радев, министъра на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев и представители на водещи компании от българската технологична индустрия.

Националният STEM център отвори врати на 29 септември. Високотехнологичната сграда е изградена по Националния план за възстановяване и устойчивост на територията на „София тех парк“.

Тя разполага със специализирани лаборатории, зала за изкуствен интелект, студио за дигитални и аудиовизуални изкуства и работилници за практическа и приложна дейност. Центърът ще бъде достъпен за училища от цялата страна и ще осигурява модерна среда за подготовката на българските олимпийски отбори.

Редактор: Георги Иванов