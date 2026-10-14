Румъния вдигна два изтребителя F-16 и хеликоптер заради засечени три въздушни цели до границата с Украйна, съобщават от Министерството на националната отбрана на страната на официалната си страница във Facebook.

„Сутринта в сряда, 14 октомври, радарната система за наблюдение засече въздушни цели, действащи близо до град Вилково, на украинска територия, в близост до румънската граница“, уточняват от ведомството, цитирани от кореспондента на БТА в Букурещ Мартина Ганчева.

Жителите на Тулча са получили предупредително съобщение за опасност от падащи от небето обекти чрез системата Ro-Alert в 06:39 ч. местно време. Тревогата била отменена в 07:58 ч.

Според данните от радарните системи за наблюдение трите въздушни цели не са навлезли във въздушното пространство на Румъния.

„Аджерпрес“ отбелязва, че броят на въздушните тревоги, обявени в окръг Тулча от началото на тази година, превишава броя на въздушните тревоги за период от две години - от 2023 г. до 2025 г.

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По-късно днес следобед радарната система за наблюдение на Министерството на националната отбрана на Румъния е засякла въздушна цел на около 30 км източно от украинския Змийски остров в Черно море. Два изтребителя F-16 са излетели от Въздушна база 86 Борча за наблюдение на ситуацията.

Населението в северната и източната част на окръг Тулча е получило предупреждение за опасност в 17:39 ч.

„Въздушната цел навлезе в националното въздушно пространство в 17:38 ч., на около 22 км североизточно от Сулина над румънски териториални води, и напусна националното въздушно пространство в 17:46 ч. Въздушната тревога бе прекратена в 19:03 ч.“, съобщи отбранителното министерство на Румъния.

Редактор: Ивета Костадинова