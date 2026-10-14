Полицията в Перник издирва 22-годишен мъж, заподозрян, че е пребил 18-годишната си приятелка и едномесечното им дете, съобщи кореспондентът на БТА Милен Миланов.

Сигналът за домашно насилие е подаден от младата майка на телефон 112 малко преди 19:00 часа във вторник.

14-годишно момиче се обади в полицията за домашно насилие над майка ѝ

Според първоначалната информация и разказа на пострадалата между нея и 22-годишния ѝ партньор, който е и баща на бебето, възникнал конфликт. Мъжът нанесъл удари по главата и тялото както на жената, така и на детето, след което избягал.

Майката и бебето са откарани в болница в Перник. Няма официални данни за състоянието им. По случая е започнало бързо производство, а разследването се води под надзора на прокуратурата.

Редактор: Цветина Петкова