Снимка: БТА
-
Осъждаме агресията, но оправдаваме шамара: 46% приемат зашлевяването за възпитателно
-
Силно вълнение спря операцията по изтеглянето на „Челси 3“ към Бургас
-
Скачат помощите при раждане на дете и майчинството за втората година
-
Вярващи в Мексико се помолиха за папа Лъв XIV (ВИДЕО)
-
Спортни новини (15.10.2026 - обедна)
-
Превърна ли се Черно море във военна зона и какви ще са икономическите последици от това
Павлина Панова подчерта ролята на съда като гарант за стабилност в извънредни ситуации
Конституционният съд отбелязва 35 години от създаването си. По думите на председателя на Конституционния съд Павлина Панова това е институцията, която гарантира стабилност тогава, когато политическата динамика може да създаде напрежение.
Тя откри международната конференция, която е и заключителният форум, организиран за годишнината на съда на 3 октомври.
Конституционният съд реши НС да може да избира шефовете на разузнаването и на ДАТО
„В условията на извънредни ситуации, на каквито за съжаление последните години сме свидетели, изпълнителната власт и законодателят често се изкушават да действат с бързи и крайни мерки, разчитайки, че целта оправдава средствата. В това отношение особено важна е ролята на конституционните юрисдикции като гарант, че изключението няма да се превърне в правило“, заяви Павлина Панова.Редактор: Георги Иванов
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни