Конституционният съд отбелязва 35 години от създаването си. По думите на председателя на Конституционния съд Павлина Панова това е институцията, която гарантира стабилност тогава, когато политическата динамика може да създаде напрежение.

Тя откри международната конференция, която е и заключителният форум, организиран за годишнината на съда на 3 октомври.

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„В условията на извънредни ситуации, на каквито за съжаление последните години сме свидетели, изпълнителната власт и законодателят често се изкушават да действат с бързи и крайни мерки, разчитайки, че целта оправдава средствата. В това отношение особено важна е ролята на конституционните юрисдикции като гарант, че изключението няма да се превърне в правило“, заяви Павлина Панова.

Редактор: Георги Иванов