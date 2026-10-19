Близо 39 тона диазотен оксид, по-известен като райски газ, бяха спрени от разпространение в София. Нелегалната партида от общо 42 палета е открита при съвместна акция на инспектори от Областната дирекция по безопасност на храните – София-град и Териториална дирекция „Митница – София”.

Проверките са извършени в три отделни складови помещения, разположени на един и същи адрес в столицата. Всички намерени флакони и опаковки били с етикети, според които продуктът е предназначен за влагане в храни.

Иззеха над 500 флакона с райски газ в София и Пазарджик

В първия проверен обект – склад за търговия на едро с храни, проверяващите открили 10 палета с 5760 килограма диазотен оксид. В транспортната документация обаче били вписани само 6 палета. На място не били представени никакви документи, които да доказват произхода и безопасността на пратката, заради което движението и търговията с нея са незабавно забранени.

Във втория склад, нает от друга фирма, са намерени още 21 палета с около 23 000 килограма райски газ. От наличните фактури станало ясно, че газът е купен от дружество, което няма задължителната регистрация по Закона за храните. Цялата стока е спряна от реализация.

При инспекцията на третото помещение са открити още 11 палета с около 10 000 килограма от веществото. Собствениците отново не показали документи за произход и проследимост, поради което транспортирането и продажбата на продукта също са забранени с разпореждане.

Инспекциите по случая продължават, съобщават от контролния орган.

Редактор: Мария Барабашка