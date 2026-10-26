Вдовицата на легендарния хеви метъл вокалист Ози Озбърн – Шарън, сподели, че посещава гроба на съпруга си всеки ден, откакто той почина преди 15 месеца, съобщи „Би Би Си”. Тя разказа това в интервю за британската медия по повод световната премиера на документалния концертен филм Ozzy & Black Sabbath: Back To The Beginning, който излиза по кината в целия свят на 28 октомври.

Въпреки че от години страдаше от тежки здравословни проблеми, включително болестта на Паркинсон и фрактура на прешлен, кончината му дойде като истински шок. Ози Озбърн почина на 76-годишна възраст в дома си в Бъкингамшър на 22 юли 2025 г. По-малко от три седмици преди това той се качи на сцената в Бирмингам, за да изнесе триумфален прощален концерт. По думите на съпругата му след шоуто той се е чувствал на седмото небе от щастие.

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„Беше толкова, толкова щастлив”, спомня си Шарън Озбърн. „Ровеше се в интернет, преглеждаше отзивите и повтаряше: „Има нещо съмнително”. Аз го попитах: „Защо?”, а той отвърна: „Никой не ме е наплюл. Защо хората са толкова мили с мен?”. Тогава му казах: „Защото те обичат”.

В сутринта, в която си отиде, Ози се събудил рано и слязъл на долния етаж за обичайната си тренировка. Малко след това получил масивен инфаркт. Веднага била извикана въздушна линейка и парамедиците направили всичко възможно да го спасят, но било твърде късно.

„Бяхме си говорили през нощта. Ози се събуди и ме помоли да го целуна два пъти, и аз го направих. След това каза: „Прегърни ме, прегърни ме силно”, и аз го прегърнах. Следващото нещо, което помня, е как рано сутринта някой нахлува в стаята и вика: „Слизай веднага!”. Изтичах долу и това беше всичко”, разказва съкрушената му съпруга.

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„Когато загубиш любовта на живота си, няма как просто да се събудиш някой ден и да си кажеш: „Вече съм добре. Излекувах се”. Никога не го преодоляваш. Но се научаваш да живееш с това и точно това се опитвам да правя. Или се затваряш в една стая и никога не излизаш от нея, или го приемаш, учиш се да живееш с болката и продължаваш напред”.

Съпругата на рок легендата разказва, че всички картички и послания от феновете са събрани, архивирани и заснети, а цветята са превърнати в тор за градината на имението, където е положен Ози. „Нямаше как да го погреба в обществено гробище”, категорична е тя. „Виждала съм какво се случва с гробовете на други известни личности. Там няма покой, защото хората постоянно искат да идват и да отдават почит. Това е непрестанен поток, а аз исках Ози да почива в мир и просто да бъде себе си”.

На въпрос дали често посещава вечния му дом, тя отговаря: „Разбира се, всеки ден. Виждам го от прозореца си”. Шарън допълва, че все още редовно разговаря с него. Попитана какво си казват, тя слага пръст пред устните си и с усмивка прошепва „шшшшт”.

Връзката между Ози и Шарън продължи повече от половин век. Двамата се запознават през 1970 г. и се женят през 1982 г. Съвместният им живот премина през бурни изпитания – арестът му след опит да я удуши под въздействието на опиати през 1989 г., последвалото оттегляне на обвиненията и кратката им раздяла през 2016 г. след слухове за изневяра. Въпреки всичко двойката неизменно твърдеше, че споделя съдбовна любов. „Беше необикновена връзка, имахме невероятни върхове и кошмарни падения“, признава тя. Но в края на живота му „той знаеше колко много е обичан“.

Доказателство за това е и новият документален филм за последния му концерт на стадион „Вила парк“ в Бирмингам, където той се събра отново с колегите си от Black Sabbath. Лентата Back To The Beginning включва над 25 песни, сред които самостоятелните изпълнения на Ози и пълният сет на групата.

В кадрите зад кулисите редица световни рок звезди изразяват почитта си към неповторимото му наследство. „Ако я нямаше Black Sabbath, нямаше да я има и Metallica. Толкова е просто”, заявява фронтменът Джеймс Хетфийлд.

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Шарън Озбърн разкрива, че този концерт е бил съкровеното последно желание на съпруга ѝ – единственото нещо, способно да върне искрата в очите му след дълги години на здравословен ад. Събитието обаче едва не пропаднало. Шест месеца преди шоуто музикантът падна и счупи прешлен, по време на възстановяването прекара три пъти пневмония, а след операция на гърба получи тежък сепсис и за малко не загуби живота си. Едва две седмици преди датата лекарите настоятелно го съветвали да отмени изявата. Но Ози бил непреклонен. Във филма е трудно да се повярва колко болен е всъщност – макар да пее седнал на трон, погледът му гори, а гласът звучи с неподправена мощ.

Семейството му зад кулисите било сковано от ужас, но щом Ози стъпил пред публиката, се преобразил. „Седеше в съблекалнята, гледаше на монитора как целият стадион пее, и повтаряше: „Просто не мога да повярвам, че всички те са дошли заради нас”.

Редактор: Мария Барабашка