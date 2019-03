Френският поп идол Кенджи Жирак и една от най-актуалните американски изпълнителки LP са звездите на петото издание на Франкофоли в Благоевград. Заедно с тях на сцената ще се качи и френската електро суинг банда Караван Палас, Котарашки и музикантите от неговата група, както и румънските звезди от Моранди.

Тази година фестивалът за съвременна музика в Благоевград ще се проведе на 21 и 22 юни, с вход свободен, в парк „Македония“ в града, където миналото издание на събитието за пореден път събра над 30 000 души българска и международна публика.

Момичето с момчешки външен вид, известна под псевдонима LP, ще се качи на сцената на Франкофоли в първата фестивална вечер - на 21 юни. Истинското й име е Лаура Перголизи, родена е в Лонг Айлънд, Ню Йорк, но има италиански корени. Обича мъжките костюми, татуировките, тъмните очила и има екстравагантен, разпознаваем стил. Освен изпълнител, тя е и брилянтен музикант. Автор е на хитове за големи имена в музиката като Шер, Риана, Кристина Агилера, Рита Ора и Бекстрийт бойс.

Първи стъпки в музикалната индустрия прави в Ню Йорк. След няколко години, през 1998 е забелязана от музиканта Дейвид Мори, който през 2001 ѝ дава подкрепа и става продуцент на първия й албум Heart-Shaped Scar. Следват години, в които LP е певица, музикант, текстописец.

Успехът ѝ като индивидуален изпълнител, обаче, не идва лесно. Стартира в музикалната индустрия в Ню Йорк, където през 2001 издава първия си албум. 15 години по-късно, през 2016, нейният най-голям хит досега Lost On You я прави световно популярна като солов артист. Има над 500 милиона излъчвания и е платинен в Русия, Полша, Гърция, Швейцария, Италия, Франция. Посветен е на раздяла с бившата й любов - актрисата Тазмин Браун.

Днес LP има пет студийни албума зад гърба си, а турнето й с последния от тях, който излезе през 2018 - Heart To Mouth, включва участия в Америка и Европа, с дата за българските й фенове на Франкофоли в Благоевград.

Хедлайнер на вторият фестивален ден тази година, който ще се качи на сцената на Франкофоли на 22 юни, е безспорният младежки поп идол на Франция Кенджи Жирак. Само за няколко години, 22-годишният певец прави шеметна кариера, превръща се в една от най-обичаните млади звезди в родината си, излиза на една сцена със звезди като Ариана Гранде, Джони Холидей, Азнавур. Първите му два албума се продадени в 2.5 милиона копия.

Роден в Южна Франция в семейство на скитащи каталунски цигани, преди участието му в „Гласът на Франция“, което преобръща живота му, Кенджи Жирак води номадски живот, пътувайки през топлите месеци по цяла Франция. Напуска училище на 16 и започва да работи с баща си и брат си.

Пътят му към славата започва на шега, през 2013-а, когато негов приятел качва в интернет видео, в което Кенджи свири и изпълнява хита на Метр Гимс „Белла“. За дни то става изключително популярно, с близо 5 милиона гледания в YouTube. Със същата песен в началото на 2014 се явява на прослушването в риалити формата The Voice : La Plus Belle Voix, /„Гласът на Франция“/, където попада в отбора на Мика, който го извежда до финал. Издава първия си студиен албум, който носи неговото име - Kendji. Само за седмица продава 70 000 копия, които чупят рекорда в класацията на Топ албумите във Франция, а по-късно става двойно платинен. Песента Andalouse се превръща във визитна картичка на певеца. В началото на 2015 г. Кенджи издава френската си версия на песента One Last Time (Wait for Me), дует с американската певица Ариана Гранде. Следва вторият му албум Ensemble /Заедно/. Хитът Conmigo получава наградата за най-добра френскоезична песен на годината на NRJ Music Awards 2015.

След кратка пауза, през 2018 се връща с нови песни и нов албум в типичното за него лятно и свежо звучене. Летният му хит Pour oublier /„За да забравя”/ отново го изстрелва на върха на популярността. Концертът му на Франкофоли на 22 юни е част от международното турне с третия му албум „Амиго“.

Музикантите от френската група Караван Палас са добре познати за почитателите на популярната в Европа електро-суинг вълна. Парижката банда пуска своя дебютен албум през 2008 г, като почти веднага той стига челни позиции в класациите на Швейцария, Белгия и Франция. Албумът влиза в различни европейски чартове. Вторият им албум Panic излиза през 2012, а третият през 2015. В началото на 2019 излезе най-новият сингъл на групата "MIRACLE" от най-новите им записи, които нoси най-силно поп звучене в цялата им кариера, без да губи винтидж стила, станал запазена марка на групата.

Моранди е музикално поп дуо от Румъния на композитора Мариус Мога и певеца Андрей Ропча (Ранди). Името на групата е съставено от първите 2 букви Мо от фамилното име на Мога и псевдонима Ранди на Ропча. Първата си песен пускат анонимно, а големият пробив на дуото към международна слава е още през 2015 г със сингълът Beijo, който влиза в европейски класации, сред които MTV Europe и World Chart Express. Дебютният им албум Reverse успява да се продаде във впечатляващите за румънския музикален пазар 2 милиона броя. Смесват смело стилове и различни езици в музиката си. Най-новият им хит „Калинка“ е все още сред най-пусканите в клубовете парчета на балканската музикална сцена.

Никола Груев – Kottarashky е едно от изключително интересните музикални явления на съвременната българска музика. Издава го берлинския лейбъл Asphalt Tango. Смесва елементи от фолклор с рок, фънк, блус, джаз, електронна музика. Стилът му е изключително разпознаваем, на парчетата му танцуват в клубове по цял свят, а той и неговата група имат участия в един от най-интересните световни фестивали.

Програмата на ФРАНКОФОЛИ 2019

21 ЮНИ /петък/

20.30- 22.00 – CARAVAN PALACE

22.30 -24.00 - LP

00.00 - 1.30 - DJ Set

22 ЮНИ /събота/

20.00-21.30 - KOTTARASHKY

22.00 - 23.00 - MORANDI

23.30 - 00.30 – KENDJI GIRAC