Образът на световноизвестния турски изпълнител изпрати DARA на първо място в четвртия лайв на „Като две капки вода“. „Ти беше Tarkan на тази сцена! Адмирации за педагозите – пеенето и закачките с дамите бяха страхотни“, коментира Юлиан Вергов по повод откриващото изпълнение, което донесе и победа на певицата.

Високи вокали, трудни имитации и противоположни мнения сред журито създадоха поредния забавен и динамичен лайв на неповторимото шоу. „Питър Сетера е един от изпълнителите в световния бизнес с най-висок глас - има много характерни движения и стегната захапка, за които не трябва да забравям“, сподели развълнуваният JJ, мунити преди да скочи в 82-а година и хита на Chicago – Hard to say I’m sorry. Лъчезарната Маги Джанаварова се превърна в R&B явлението Beyonce, изправяйки Хилда и Фънки в сериозен спор за актьорската й игра.“Справи се страхотно – най-важното е да имаш повече увереност“, заяви Юлиан Вергов, който възвърна баланса в журиращото трио.

„Не съм спал от дни, за да мога да възпроизведа на сцената гласа й“, заяви Фики, който се превъплъти в „перлата на Тракия“ – певицата Недялка Керанова, под акомпанимента на акордеон и синтезатор. „Освен че и двете с Анелия сме били в дует с Миро, споделяме едни гримьори и фриьори – така се запознахме на времето“, издаде Галя по повод преобразяването в поп-фолк звездата и хита й „Погледни ме в очите“. Романтика и нежност прозвучаха в изпълнението на Анди като Краля на рока – Елвис Пресли. Младият актьор пренесе зрителите в един специален моменти от музикалната история и получи оценката „Феноменално!“.

Въпреки притесненията за лекотата на Zucchero, Тото направи истинско шоу в залата, предизвиквайки дори и продуцента на шоуто да затанцува под звуците на Baila Morena.

Луна пресъздаде една от вечните балади на Емил Димитров, с когото е имала възможност да общува до последните му дни. С бутилка отрова и парчето Poison стъпи на сцената Димитър Маринов, който влезе в кожения панталон на Alice Cooper и спечели одобрението на заклетия рок фен - Фънки.

Следващата седмица Луна ще бъде Ирене Кара, а Галя самата Ела Фитцжералд. Маги Джанаварова ще се превърне в Тончо Токмакчиев с една от култовите песни на „Ку-ку“. JJ ще бъде Чочо Владовски, а Анди - Етиен Леви. Фики ще запее на италиански като Ерос Рамацоти, а Димитър Маринов ще скочи в последните руски хитове с Nebezao. Руското звучене ще продължи с DARA и образа на Zivert.

