И този понеделник зрителите на NOVA се забавляваха заедно с най-любимото шоу за преобразявания „Като две капки вода“. Осем вълнуващи имитации и много смях с водещите Димитър Рачков и Герасим Георгиев – Геро белязаха четвъртия лайв на предаването. Престрелките между Рачков и Веселин Маринов накараха публиката в студиото да плаче от смях, а останалите членове на журито – Хилда Казасян, Любо Киров и Димитър Ковачев – Фънки, също се забавляваха искрено на шегите им.

Първото място тази вечер успя да грабне Мария. С безкомпромисната имитация на американската певица Doja Cat, тя плени зрители, жури, ментори и останалите участници с изпълнението на хита „Woman“. „Това беше най-сериозната заявка, която видях тази вечер. Изглеждаше страхотно“, сподели Димитър Ковачeв - Фънки за имитацията й.

Четвъртият епизод на „Като две капки вода“ започна с талантливата актриса Елена, която събра овациите с хореографията и гласа на Гери Халиуел от култовата британска група Спайс Гърлс и самостоятелния сингъл на певицата „It’s Raining Men”. “Успя да пееш, да танцуваш, да дадеш тази енергия и да направиш един изключително добър образ”, каза Хилда Казасян след изпълнението й. Веднага след нея на сцената се развихри Иво Аръков в ролята на Джордж Майкъл с хита „Wake Me Up Before You Go Go”. „Иво, справи се прекрасно“, коментира Веселин Маринов. Панайот Панайотов развълнува всички с баладата „You Are Wonderful Tonight” на великия Ерик Клептън. „Ако човек си затвори очите и само слуша, ще се обърка“, впечатлена бе Хилда Казасян.

Шоуто продължи с двукратния победител Владо Зомбори, който буквално обу високите обувки на друг от участниците. Той влезе в образа на Мария, изпълнявайки хита й „Спомен“ и отново изправи публиката на крака. „Аз съм най-големият фен на Владо. Той е изключителен във всеки един образ, но този беше невероятен“, похвали го Мария след страхотното изпълнение, в което специално участие взе неговият колега и един от най-запомнящите се участници в шоуто - Александър Сано. Бутонът на късмета отреди на Християна Лоизу да влезе в мъжки образ. Тя се появи под прожекторите като Usher и изпя „Yeah”. „Поздравления за старанието ти“, подкрепи я Хилда Казасян. Тази вечер Джулиана Гани се изправи пред една от най-трудните си задачи, а именно да влезе в образа на ексцентричния Мерлин Менсън. „Истински поздравления от мен! Страхотен образ, направила си всичко, както трябва“, впечатлен бе Димитър Ковачев - Фънки. Последен за вечерта на сцената излезе Наско от Б.Т.Р., който облече народната носия на Николина Чакърдъкова и получи аплодисменти за представянето си с една от най-известните песни на народната певица – „Сватба“. Певецът получи и подкрепа от невероятните танцьори от Неврокопския ансамбъл. „Настръхнах от удовлетворение, когато чух тази песен“, оцени изпълнението му Веселин Маринов.

Следващият понеделник (18-ти март) в 20:00 ч. по NOVA зрителите ще видят новите образи, в които ще влязат осемте звездни участници. Бутонът на късмета отреди Елена да бъде Паша Христова, Християна ще изпълни Джими Съмървил, Иво Аръков ще трябва да имитира Енрике Иглесиас, Владо Зомбори ще пее като Дейвид Ковърдейл, Панайот Панайотов ще бъде Ал Бано, Наско ще влезе в света на Рик Астли, Джулиана ще трябва да танцува и пее като Мила Роберт, а Мария ще излезе като Белинда Карлисъл. Как ще се справят те и кой ще грабне победата в петата вечер, ме пропускайте по NOVA.