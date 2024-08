Вторият сезон на забавното музикално предаване „Пееш или лъжеш“ започва точно след месец в ефира на NOVA. Стартът на атрактивното шоу ще даде любимият водещ Димитър Рачков, който всяка неделя ще посреща популярни български изпълнители, готови да се впуснат в необичайно приключение да намерят изкусните певци сред умели имитатори.

Чрез харизма и артистичност претендентите трябва да убедят гост-звездата, че притежават музикален талант. Панел от съветници ще се включи активно в разпознаването на езика на тялото, движението на устните и сценичното поведение на участниците - знаци, които биха могли да отличат пеещите от лъжещите. Зрителите ще видят Мария Игнатова, Иван Христов и Андрей Арнаудов в различна роля като постоянни панелисти, които ще дават напътствия на гост-звездата. Всяка седмица към тях ще се присъединяват и още двама известни съветници.

Големият въпрос „Пееш или лъжеш“ ще се задава в отделните кръгове на предаването, представящи информация за претендентите, техните таланти, умението им да правят „lip sync“, както и поведението им на сцена. С помощта на съветниците и уликите, гост-звездата ще има задачата да елиминира фалшивите певци и да остави на финал истинския талант. А дали победителят наистина може да пее, или е успял да заблуди всички, ще стане ясно в дует със звездата на финала на „Пееш или лъжеш”.

Музикалното шоу „Пееш или лъжеш“ (I Can See Your Voice) прави дебюта си в Южна Корея, където набира популярност и пленява милиони зрители по целия свят. NOVA е първата телевизия в Европа, която заснема и излъчва международния формат през 2016 г. От създаването си досега шоуто има 35 адаптации, излъчени в 33 държави и територии, сред които САЩ, Сингапур, Португалия, Малайзия и други.

