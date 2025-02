Над 248 000 лева бяха дарени в благотворителната вечер на любимото шоу за звездни имитации „Като две капки вода за всяко дете“, организирана от NOVA и УНИЦЕФ България. УНИЦЕФ се надява до края на годината да се съберат над 600 000 лв. от месечните дарения на зрителите, гласували за любимия си дует в предаването снощи.

Спектакълът събра 8 от най-обичаните български артисти – Галена, Орлин Павлов, Дара Екимова, Поли Генова, Дарин Ангелов, Деси Добрева, Владимир Зомбори и Тома, които успяха да развълнуват зрителите в дует с талантливо дете. Символичната победа в благотворителния епизод грабнаха миналогодишният победител в “Като две капки вода” Владимир Зомбори и малката му партньорка Мирела, които трогнаха зрителите в залата и пред екраните с изпълнението на “Will Be There For You” в образа на Майкъл Джаксън.

Над 34 400 месечни или еднократни дарители се обединиха в каузата “Заедно от начало” за подкрепа на най-малките деца и техните родители. С помощта на набраните средства, УНИЦЕФ ще разшири програмата “Заедно от началото” в три нови общини в страната, а над 300 семейства ще получат индивидуална подкрепа. Програмата изгражда знания и умения у родителите, които да помогнат в развитието на детето за преодоляването на неговите затруднения възможно най-рано.

“Невероятен резултат и много красива вечер. Всички бяхме заедно за децата на България. Благодаря на всички - на NOVA, на звездите, на журито и най-вече на изключително талантливите деца – те всички са нашите победители тази вечер. Скъпи зрители, благодаря ви, че отворихте сърцата си за най-добрия старт на най-малките деца и техните родители” – заяви от сцената Кристина де Бройн, представител на УНИЦЕФ в България.

„Щастливи сме, че и тази година успяхме да обединим сърцата на хиляди хора. Значими личности от различни сфери на обществения живот показаха, че доброто е сила, която променя човешки съдби. NOVA не спира да подкрепя каузите на УНИЦЕФ в България, защото вярваме, че всяко дете и всеки родител заслужават щастливо и достойно бъдеще, независимо от предизвикателствата, пред които са изправени“, сподели Красимира Хаджийска, главен оперативен директор на Нова Броудкастинг Груп.

Според официалните пийпълметрични данни, сред общата телевизионна аудитория по време на излъчването си, предаването регистрира най-високия среден рейтинг в българския ефир с над 100 000 зрители преднина пред втората телевизия в класацията.

Емоционален финал на шоуто поставиха Михаела Филева и малките таланти от “Бон-Бон”, които се събраха за общо изпълнение с нейната песен “Опора”. Изпълнението беше подкрепено и с изненада - Михаела Филева е първият обявен участник в 13-ия сезон на шоуто. Заедно с любимите водещи Димитър Рачков, Герасим Георгиев - Геро, журито Йорданка Христова, Ивет Лалова, Захари Карабашлиев и Магърдич Халваджиян, малките и големи участници, на сцената се качиха над 250 деца, които взеха участие в грандиозния спектакъл.

Тази вечер по NOVA започва и фаталният 13-и сезон на „Като две капки вода“. Кои звездни участници ще се присъединят към Михаела Филева в любимия формат тази година и какви ще бъдат първите им имитации? – разберете тази вечер в 20:00 ч.!

