Ресторантът на музикалния продуцент Атанас Янкулов ще стане сцена на сълзи, конфликти и неочаквани обрати в епизода на "Кошмари в кухнята" този понеделник вечер от 20.00 ч. по NOVA. Заведението се намира в романтичния Ахтопол, където морето е каквото го помним от детските си години – чисто и незастроено. Когато Наско за първи път вижда мястото, разбира какво означава любов от пръв поглед за мъж на средна възраст. Решението му да отвори заведение е напълно емоционално. Той и съпругата му Вихра не жалят сили и инвестиции, както в интериора, така и в оборудването на кухнята.

В Ахтопол никога не е имало нощно заведение. Наско успява да докара най-големите български звезди в градчето за радост на жителите и гостите му. Проблемът е, че заведението работи само през лятото и когато няма музикални събития, ресторантът не се пълни.

Ред е на шеф Манчев да провери дали може да накара "La Vita" да запее. Но още преди да стъпи в кухнята, ще се натъкне на менюта, написани на ръка, в които половината ястия не са налични. Готвачът е болен, барманът влиза в кухнята, сервитьор застава на бара, а сервитьорката избухва в сълзи заради объркана поръчка. Само неповторимото посрещане, организирано за шеф Манчев с романтична маса на морския бряг и слънчевия залез като фон, успява да потуши страстите.

Не пропускайте да си припомните епизода на "Кошмари в кухнята" този понеделник от 20.00 ч. по NOVA, за да разберете как принтер за 200 лв. може да помогне на един ресторант и каква организация в кухнята на собственото си заведение в "Свети Влас" е направил шеф Манчев на база 26-годишния си опит в ресторантьорския и кулинарен бизнес.

Редактор: Боряна Димитрова