Припомнете си как шеф Манчев прави кулинарна инспекция в крайпътно заведение. Екипът на “Кошмари в кухнята“ спира на 2-рия километър на главен път, свързващ Русе, Плевен и София в ресторант “2-ри километър“, намиращ се точно на 2 километра от свищовското село Овча Могила.

Манчев ще разгърне меню, в което ще се види на първите страници заедно с Камен Донев, Илияна Раева, Явор Янакиев 100 Kила и други звезди от музикалната, театрална и телевизионна сцена.

Ресторантът отваря врати за първи път през далечната 1965 година. Първоначално предлага скара и уникална рибена чорба – само за 16 стотинки. Половин век по-късно заведението продължава да се справя успешно през лятото, но зимата не може да привлича клиенти. Лошите пътища или лошата ресторантьорска политика са в основата на проблема? Време е инспекцията на Манчев да установи къде са паркирали кошмарите този път и ще успее ли да се пребори с чешита собственик Георги.

Бърза дегустация на избрани блюда от менюто ще установи, че храната е вкусна и забележките са почти символични. Но само след няколко крачки в салона Манчев ще се натъкне на лястовичи гнезда и тапети, оценени по достойнство от пернатите. Кухнята е замръзнала във времето, а с нея и пилешките шишчета, месото и пърленките.

Къде бърка собственик на заведение, който притежава ферма за животни и зеленчуци и всички продукти в заведението му са автентични, рецептите домашни, а персоналът отдаден?

Ред е на шеф Манчев да запретне ръкави и да състави спасителен план. Защо Георги не иска да маха лястовичите гнезда в салона, ще успее ли Манчев да се справи с чепатия, но сърцат собственик и има ли място в една тиква за половин прасе?

Припомнете си вълнуващия епизод, изпълнен с носталгия, сълзи, аромат на градина и чаровно суеверие - във вторник от 20.00 ч. по NOVA.

Редактор: Боряна Димитрова