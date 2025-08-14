Този четвъртък в „Кошмари в кухнята“ ще си припомним как шеф Манчев приема поканата да посети село Црънча. На топ готвача ще му се наложи да изживее същински кошмар в заведение, в което цигарите, сладките приказки и замръзналите ястия са на почит.

Главен виновник за поканата, отправена към кулинарния експерт, обаче не са собствениците на заведението, а техен близък човек, който таи надежда, че след пет години несполуки, бизнесът им все пак може да бъде спасен.

Мъка ли е да се стопанисва заведение на село? Какви недопустими нередности ще открие шеф Манчев в кухнята и градината на заведението и ще успее ли да научи екипа на уважение към клиентите и към собствения им труд?

Припомнете си епизода на "Кошмари в кухнята" тази вечер от 20.00 ч. по NOVA.

Редактор: Райна Аврамова