Празниците на изкуствата „Аполония 2025“ превръщат Созопол в център на българската културна сцена, като тази година е поставен особен акцент върху съвременното българско кино и театър. От 28 август до 6 септември публиката ще има възможност да се срещне с вдъхновяващи заглавия, силни човешки истории и артисти от различни поколения.

Сред акцентите в програмата е документалния филм „Васко и цигулката“, посветен на световноизвестния български цигулар Васко Василев. Със сцени от личния му живот, архивни кадри и срещи с големи имена от световната сцена, филмът е не само портрет на един изключителен талант, но и послание за силата на вдъхновението и отдадеността.

Сред ключовите заглавия в киноафиша на „Аполония 2025“ е „Без крила“ – най-новият филм на режисьора Ники Илиев, вдъхновен от живота на параолимпийския шампион в дългия скок Михаил Христов. В главната роля се превъплъщава Наум Шопов –младши, който представя емоционален и въздействащ разказ за човешката устойчивост, силата на волята и на любовта.

Филмовата програма ще завърши с прожекцията на „Триумф“, с участието на Мария Бакалова, Юлиан Вергов и Маргита Гошева. Лентата спечели пет отличия на 42-рия Фестивал на българското кино „Златна роза“ във Варна, включително наградата за най-добър филм, най-добър сценарий, най-добра женска роля (присъдена съвместно на Гошева и Бакалова), наградата на публиката и приз от Съюза на българските филмови дейци.

Театралната сцена на Аполония също предлага интересни събития. В читалище „Отец Паисий“ зрителите ще могат да видят премиерата на спектакъла „Случаят Джем“, постановка на Малък градски театър „Зад канала“ по романа на Вера Мутафчиева. Действието се развива в края на XV век, в ролите са Калин Врачански, Малин Кръстев, Каталин Старейшинска, Василена Атанасова, Христо Пъдев и други. Постановката изследва темите за властта и справедливостта в епоха, когато политическата карта на ЕВропа се променя.

Аполония 2025 предлага културна програма, в която киното и театърът се преплитат в разкази за идентичността, моралния избор и силата на човешкия дух. Публиката е поканена не просто да наблюдава, а да съпреживява всяка история – на сцената и на екрана.

Пълната програма за фестивала е достъпна на сайта на Аполония.

NOVA е медиен партньор на фестивала.

