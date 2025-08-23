Те печелят медали и чупят световни рекорди – въпреки че са средно четири пъти по-възрастни от повечето шампиони.

Тази седмица в „Темата на NOVA” журналистът Цвета Гагарова и операторите Таси Асенов и Мартин Ангелов разказват историите на хора, които вече са открили своята тайна за младост и дълголетие. Те не само побеждават болките и физическите ограничения на третата възраст, но стават шампиони в различни спортове.

Тенисистка на 81 години, състезателка по маратон на 74 и плувец на 70 години са сред героите, за които няма невъзможни цели, а големите победи тепърва предстоят. Възможно ли е – напук на природните закони и медицината – да обърнем хода на времето и с годините да ставаме все по-силни и по-жизнени?

Припомнете си „Младост без край" в „Темата на NOVA"