Взимате картата на Италия, избирате име на град и менюто за първата пицария в Троян е готово. През 1997 година едно младо семейство влага цялата си страст в създаването на семейния ресторант. Годините минават, но времето за това заведение със странно име и още по-странни пици сякаш е спряло. Шеф Манчев е изправен пред поредното предизвикателство – да пренесе пицарията в 21 век в епизода на “Кошмари в кухнята” този понеделник от 20.00 ч. по NOVA.

На практика знанията по морско дело на Симеон, който е морско чедо от Варна, и много по-модерните виждания за кулинарията на Боряна, зъботехник по образование, се въплъщават в едно меню, което никога не е било променяно, и нов вид пица – “манджурляк”. Диагнозата на шеф Манчев: “Добре дошли в музея на гарнираните пити от далечното минало”, предлагащ пица с целия хладилник върху нея. Единственият изход е да качи ресторанта в машината на времето.

Кулинарният виртуоз ще запретне ръкави, за да въведе италиански стандарти на балканска територия, в центъра на Балкана. За тази цел ще му се наложи да дегустира недопечени пици с невъзможни имена, които дори персоналът не иска да опита, да се бори с твърдоглав управител зодия Овен, да готви в две кухни и не на последно място – да се доказва като шеф, а не като “телевизионер”, за какъвто го приемат в кухнята на ресторанта.

Какво меню ще се роди от сблъсъка на концепцията на Симеон за “пицата – свободна фантазия на всеки човек” и тази на шеф Манчев, подкрепен от Боряна, за истински италиански стандарт? Първата стъпка е направена – една от любимите пици на Симеон с боб, лук и наденица ще бъде заменена със скариди по специална рецепта и изискано блюдо със завъртяното име “Креп ала Рейн”. Ще осъмне ли обаче Троян с нова пицария?

Редактор: Райна Аврамова