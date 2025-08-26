Екипът на кулинарното предаване "Кошмари в кухнята" ще пропътува пътя до Кюстендил за среща с емблематични за града места и хора. Урок по българска история и практически занимания по ресторантьорство очакват зрителите в един семеен ресторант с оригиналното име "Вилата на Генерала" – този вторник вечер от 20.00 ч. по NOVA.

Какъв е пътят от футболното игрище до кулинарния терен, как изглежда кухнята на завършен технолог-готвач и лесно ли е да се справиш с безброй роли – на собственик, управител, сервитьор и син? “Кошмари в кухнята” представя семейството, което се притежава и командва от семейния ресторант и дълга към него.

Менюто, или както всички те го наричат “Под игото”, е най-голяма гордост, но и най-голямото падение за сплотения екип на семейното заведение – баща, майка и син. То предлага безкраен избор от уникални гозби: от миш-маш с кренвирши до телешко варено със зеле.

Генералът в кухнята шеф Манчев влиза в поредната битка, но не за слава, а за честта, достойнството и завръщането на старите традиции в новия дом на кулинарното изкуство в Кюстендил. И така, след 25 години в кухнята, кулинарният експерт ще маже филийки, ще учи сервитьора да продава и ще се изправи срещу времето. А зрителите ще научат дали шеф Манчев обича домашното сиренце, домашните краставички, домашното кьопоолу.

Не пропускайте да видите генералското посрещане и угощение в Кюстендил, както и “Генералската сабя на скара” на шеф Манчев в “Кошмари в кухнята” този вторник от 20.00 ч. по NOVA.

Повече информация можете да откриете на сайта на предаването, както и на официалната му Facebook страница.

Редактор: Райна Аврамова