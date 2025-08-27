В епизода тази сряда вечер шеф Манчев ще посети Кърджали по покана на турския ресторант „Зад театъра“, който от известно време изпитва сериозни затруднения.

Очаква го огромно меню със замразена храна, и разпилян собственик, който сякаш е изгубил желанието да се занимава със заведението си. Неработещите уреди принуждават персонала да работи както намери за добре, а хигиената в кухнята е под всякаква критика.

Защо собственикът прехвърля цялата вина за несполуките върху персонала си и не забелязва собствените си грешки? И на чия експертна помощ ще разчита шеф Манчев при подготовката на обновеното турско меню на заведението? Ще успее ли да преобрази заведението, гледайте „Кошмари в кухнята“ тази сряда от 20.00 ч. по NOVA.

