"След кратката ни пауза през юли отново сме тук. Продължаваме всеки последен уикенд от месеца да се събираме в градината на хотел „Хилтън“. Новото на базара е че имаме нови продукти. Предлага се и манов мед с различни добавки под формата на супер храни. Има занаятчийско кафе, събрано от малки ферми от цял свят. Има и охлюви. Всеки, който иска, може да опита охлюви по бургундски на базара. Това, което искаме да въведем като традиция, е всеки път да правим по една занаятчийска работилница, която да показва на малки и големи позабравените занаяти. Неща, които се правят с ръце, както едно време са се правели. На занаятчийския базар днес ще има и специалните фермерски пици на шеф Петрушев, както и тайландски сладолед“, разказва Галя Щърбева.

Предаването „Да хванеш гората“ се завръща следващата неделя с началото на новия телевизионен сезон.