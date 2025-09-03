Тази сряда в „Кошмари в кухнята“ ще си припомним как шеф Манчев се изправя лице в лице с готвачи и замразен дивеч във вилно селище в Родопите. Как се реагира в ситуация „косъм в чинията на клиент“, може да си припомните в епизода тази сряда от 20.00 ч. само по NOVA.

Ресторант „Романтика“ е част от вилното селище „Романтика форест“, разположено на брега на язовир „Широка поляна“ в Родопите. Селището разполага с 15 вилни къщи, които за разлика от ресторанта постоянно се радват на посетители. С предизвикателството да разбере каква е причината гостите да не посещават местното заведение се заема шеф Манчев.

След щателна проверка на ресторанта с обещаващо име кулинарното гуру установява, че романтиката и уютът са само мираж. В кухнята се редуват грешки и разочарования. Менюто предлага автентични ястия от дивечово месо, които готвачите не знаят как да приготвят. Над печката е композирана импровизация със замразени продукти, а за капак посетителите могат да закупят продукти от ресторанта и да ги приготвят сами на барбекюто във вилите си. Търпението на шеф Манчев е на път съвсем да се изчерпи, докато един от готвачите му дава урок по приготвяне на десерт в микровълнова фурна, но когато клиент връща поръчка заради косъм в чинията, в кухнята настава истински апокалипсис.

Ще успее ли шеф Манчев да се пребори със замразените дивечови „специалитети“ и лошите навици в кухнята и ще се върнат ли посетителите в ресторанта на вилно селище „Романтика форест“? Припомнете си в епизода на „Кошмари в кухнята” тази сряда от 20.00 ч. само по NOVA.

