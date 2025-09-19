В последния епизод на предаването „Сделка или не“, участие взе Стамен Георгиев от Велико Търново.

На Стамен се падна кутия номер 15. Той получи възможност да я смени още на първата оферта, но реши да продължи играта си с нея. Отказа следващите оферти от 3500 лв. и 5000 лв., а трите най-големи суми все още не бяха разкрити. След като разкри кутията с 50 000 лв., Банкерът намали офертата на 2500 лв., но Стамен все още не беше готов да приеме сделка. Той се замисли чак на последното предложение от 5200 лв., когато в последните две кутии останаха 5 лв. и 12 500 лв. Рискът за него бе голям и той прие тази сигурна сума, а в своята кутия накрая откри 12 500 лв. Въпреки пропуснатата възможност, Стамен си тръгва от „Сделка или не“ с 5200 лв. по-богат и с много положителни емоции от играта.

Кой ще е късметлията, чието име ще изтегли компютъра днес и как ще се развие неговата игра – гледайте „Сделка или не“ тази вечер от 18:00 ч. по NOVA.

Редактор: Райна Аврамова