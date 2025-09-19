-
Запознайте се с кмета на Вакарел, който буквално „взриви“ социалните мрежи
Тази събота екипът на „Ничия земя“ ни среща с един необикновен кмет – кметът на Вакарел. Може би много от вас вече задочно го познават, защото той буквално „взриви” социалните мрежи в последните месеци.
Поне над 1 млн. души са попаднали на поне един от неговите призиви, създадени заради безизходицата, заради безводието и заради пожарите. Но пък откровено! Не щади нито управляващите, нито избирателите.
Той организира доброволци и събития, за да събира средства за болни деца, приятели за добрите си каузи. Има бюджет от нула лева, но знае как да мотивира дори най-немотивираните хора да участват в проектите му за почистване, за пестене и за гасене.
Гледайте епизода на "Ничия земя" тази събота от 18.00 ч. по NOVA.
