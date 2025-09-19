-
"Съдебен спор" заради закани за убийства
Трима воини напускат “Игри на волята” тази вечер
„На кафе“ с маестро Йордан Камджалов и Деси Бакърджиева
„Ничия земя“: Един необикновен кмет в мрежата
Фифо, Гешев и Мартина – за новите коалиции, тайните стратегии и какви прогнози имат за развитието на играта?
Една двойка отпада на крачка от финала в „Диви и красиви“
Темите и гостите в предаването в събота от 7.30 ч. по NOVA
Как да останем здрави в сезона на грипа? Разговор с доцент Ангел Кунчев.
Райският газ със статут на дрога. Кои са най-опасните наркотици на улицата? Стефан Бакалов от Агенция „Митници“.
Внимание „Код жълто“. Аня Пенчева и Весела Бабинова за първи път на една сцена.
Кой пее и кой лъже? Разкриват Кирил Киров – Кико и Мария Игнатова.
Темите и гостите в предаването тази неделя от 7.30 до 11.00 ч. по NOVA.Редактор: Райна Аврамова
