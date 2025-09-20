Вълнуващи романтични емоции очакват зрителите от 12.30 ч. с лентата „Да се омъжиш за господин Дарси“. Щастливо влюбена и наскоро сгодена за красивия и богат Донован Дарси, учителката Елизабет Скот очаква с нетърпение подготовката за малката есенна церемония с помощта на своята майка, сестра и годеник. На фона на различния им произход, Елизабет неминуемо се пита: да се омъжи ли наистина за господин Дарси?

Програмата на NOVA ще продължи от 14.15 ч. с драмата на режисьора Кевин Феър „Наследството на Ана“. Във филма след горчива раздяла съпруг оставя младата си съпруга и малките ѝ деца без никаква подкрепа, затова Анна започва работа за братовчед си в масажен салон. Осъзнавайки, че трудно ще се справи финансово, тя се насочва към самостоятелна работа. Ана създава ескортна услуга от висок клас, която свързва красиви млади жени с най-богатите и влиятелни мъже в града. Тя успява да скрие начина си на живот от семейството и познатите си, докато ФБР не започва да я разследва. Филмът е базиран на истинската история на Анна Гристина, домакиня от предградията, арестувана през 2012 г. за управление на бизнес с проституция.

Редактор: Райна Аврамова