Къде е водата? Между редовете за кризата в Ловеч.

В българската политика напрежение по всички направления. В криза ли е държавността? Коментар на Нидал Алгафари и Веселин Стойнев.

Общество разделено на две. Америка между отстраняването на емблематични телевизионни водещи и поклонението пред разсреляния Чарли Кърк.

Той е светило на неврохирургията у нас и в Германия. В студио на "На фокус" влиза проф. д-р Венелин Герганов.

Те избират да говорят, защото търсят справедливост. Родителите на 8-годишния Иван, който загина след полет с парашут край Несебър.

Той пренаписа правилата за правилно хранене и дълголетие. Световноизвестният учен д-р Валтер Лонго.

Когато изкуственият интелект е бъдещето на образованието - в историите на Мария Йотова.

След централната емисия "Новини": Руски изтребители и във въздушното пространство на Естония. Коментира проф. Михаил Станчев.

Не пропускайте публицистичното шоу "На фокус с Лора Крумова" тази неделя от 16:30 ч. по NOVA.

Редактор: Райна Аврамова