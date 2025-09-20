-
Финалът на романтичното приключение „Диви и красиви“ е тази вечер
Любослав: Никой не може да бъде подготвен за емоцията и преживяването „Игри на волята“
Любослав от Игри на волята 7: Вярвам, че съм тук с мисия, за да помагам на хората (ВИДЕО)
Предаването „Ничия земя“ на Даниела Тренчева с престижна награда „Златна монета култура“
Гергана, Давид и Любослав се сбогуваха с приключението “Игри на волята”
„Събуди се“: Кирил Киров – Кико и Мария Игнатова коментират новия сезон на "Пееш или лъжеш"
Темите и гостите в предаването в неделя от 16.30 ч.
Къде е водата? Между редовете за кризата в Ловеч.
В българската политика напрежение по всички направления. В криза ли е държавността? Коментар на Нидал Алгафари и Веселин Стойнев.
Общество разделено на две. Америка между отстраняването на емблематични телевизионни водещи и поклонението пред разсреляния Чарли Кърк.
Той е светило на неврохирургията у нас и в Германия. В студио на "На фокус" влиза проф. д-р Венелин Герганов.
Те избират да говорят, защото търсят справедливост. Родителите на 8-годишния Иван, който загина след полет с парашут край Несебър.
Той пренаписа правилата за правилно хранене и дълголетие. Световноизвестният учен д-р Валтер Лонго.
Когато изкуственият интелект е бъдещето на образованието - в историите на Мария Йотова.
След централната емисия "Новини": Руски изтребители и във въздушното пространство на Естония. Коментира проф. Михаил Станчев.
Не пропускайте публицистичното шоу "На фокус с Лора Крумова" тази неделя от 16:30 ч. по NOVA.Редактор: Райна Аврамова
