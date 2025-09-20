-
Темите и гостите в предването в неделя от 7.30 ч.
Пет вота на недоверие по-късно. Колко стабилна е властта? Станислав Балабанов от „Има такъв народ“.
Опозиция в протест на готовност. Асен Василев от „Продължаваме промяната“.
Половин век, една истина. Свилен Ноев пред Мариян Станков – Мон Дьо.
Big Brother вижда всичко, но какво ще видим ние? Ани Владимирова и Краси Ванков.
Темите и гостите в предаването тази неделя от 7.30 до 11.00 ч. по NOVA.Редактор: Райна Аврамова
