С живата легенда на българската опера Райна Кабаиванска се среща репортерът на NOVA Деси Жаблянова. Дивата е личност, за която думите не стига, но какво разказа тя за операта и за Майсторския си клас специално за „Събуди се“.

„Успехът е, че музиката съществува. За щастие има млади хора, които искат да правят музика. Музиката е нещо хубаво и важно за човечеството. Пеенето е израз на човека и само той може да пее с човешки глас. Няма по-хубаво от това“, каза оперната прима.

Има ли бъдеще операта?

„Има красота в изкуството. Човешката душа иска красота. Смятам, че когато сме в театър, забравяме реалността и влизаме в живот на фантазия и мечти, в живот на възвишени чувства. Реалният живот се забравя“, допълва Кабаиванска.

След юбилейното 25-о издание на Майсторския клас на Райна Кабаиванска, организиран съвместно с Нов български университет, тя смята да отнесе със себе си в Италия много стипендианти, тъй като вижда, таланта на изпълнителите.

