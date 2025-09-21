-
Гласове на бъдещето: 25 години Майсторски клас на Райна Кабаиванска с юбилеен галаконцерт
-
Стартира най-голямото бизнес събитие в България - Кошер 2025
-
Девина Василева и Мона представят арт фестивала MustArt Short Film & Music Fest
-
Нов сайт Bulgaria Wants You среща талантите с работодателите
-
София посреща Coca-Cola The Voice Happy Energy Tour 2025
-
Горан Брегович обещава на българската публика един истински забавен концерт
Оперната дива проведе своя юбилеен 25-ти Майсторски клас, организиран съвместно с Нов български университет
С живата легенда на българската опера Райна Кабаиванска се среща репортерът на NOVA Деси Жаблянова. Дивата е личност, за която думите не стига, но какво разказа тя за операта и за Майсторския си клас специално за „Събуди се“.
„Успехът е, че музиката съществува. За щастие има млади хора, които искат да правят музика. Музиката е нещо хубаво и важно за човечеството. Пеенето е израз на човека и само той може да пее с човешки глас. Няма по-хубаво от това“, каза оперната прима.
Има ли бъдеще операта?
„Има красота в изкуството. Човешката душа иска красота. Смятам, че когато сме в театър, забравяме реалността и влизаме в живот на фантазия и мечти, в живот на възвишени чувства. Реалният живот се забравя“, допълва Кабаиванска.
След юбилейното 25-о издание на Майсторския клас на Райна Кабаиванска, организиран съвместно с Нов български университет, тя смята да отнесе със себе си в Италия много стипендианти, тъй като вижда, таланта на изпълнителите.
Юбилейното издание на Майсторския клас се осъществява с медийната подкрепа на NOVA.
Последвайте ни