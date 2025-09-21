-
-
-
-
-
-
Легендарното риалити шоу започва в 20.00 ч.
Водещите Башар Рахал и Александра Богданска ще посрещнат 15 нови съквартиранти в ай-коментираната Къща в България. Репортерът на NOVA Деси Жаблянова е в Къщата на Big Brother, където ще ни покаже къде ще живеят участниците.
Тя се намира в централната част, където след малко 15 човека от различни етноси и професии ще прекарват по-голямата част от времето си. Заключената врата води към спалнята им, а светещият портал е Изповедалнята. Много емоции и интересни неща очакват участниците и зрителите.
Игрите и мисиите започват още от самото начало, а какво точно ще се случи гледайте тази вечер от 20.00 ч. по NOVA.
Не забравяйте Big Brother вижда всичко!
Не пропускайте премиерата на най-чаканото риалити в телевизионния ефир тази вечер от 20:00 ч. по NOVA.
Всичко за Big Brother може да откриете в сайта nova.bg, както и в официалните Facebook страница, Instagram профил и TikTok профил на предаването.Редактор: Райна Аврамова
