Водещите Башар Рахал и Александра Богданска ще посрещнат 15 нови съквартиранти в ай-коментираната Къща в България. Репортерът на NOVA Деси Жаблянова е в Къщата на Big Brother, където ще ни покаже къде ще живеят участниците.

Тя се намира в централната част, където след малко 15 човека от различни етноси и професии ще прекарват по-голямата част от времето си. Заключената врата води към спалнята им, а светещият портал е Изповедалнята. Много емоции и интересни неща очакват участниците и зрителите.

Игрите и мисиите започват още от самото начало, а какво точно ще се случи гледайте тази вечер от 20.00 ч. по NOVA.

Не забравяйте Big Brother вижда всичко!

Редактор: Райна Аврамова