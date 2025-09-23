В последния епизод на предаването „Сделка или не“ участие взе Ани Гогийска от Враца.

Своята игра, Ани започна с кутия номер 3. Тя отказа първите оферти от 3000 лв., 3500 лв. и смяна на кутиите, но с всяка отворена кутия големите суми намаляваха и Банкера намали предложенията си първо на 1800 лв., а след това и 1000 лв. Ани отказа и тях, вярвайки, че в своята кутия държи последните останали 12 500 лв. Срещу тях на финала останаха едва 50 лв., но това не я разколеба от кутия номер 3. Ани отказа две поредни предложения за смяна в края на играта и това й донесе желаната печалба от 12 500 лв. С вяра и решителност, Ани успя да победи Банкера и си тръгва от „Сделка или не“ по-щастлива и удовлетворена.

