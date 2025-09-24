Новият сезон на Big Brother започна с мисия, която ще изпита щедростта на съквартирантите в най-популярната къща в България. Ексцентричният Цецо, добронамерената Цвети, усмихнатият Стоянов и енергичната Лена са единствените участници, които ще имат достъп до удобства тази седмица. В мисията “Социален патронаж” те ще трябва да споделят храната и привилегиите си с останалите 11 не-съквартиранти.

Още с влизането си привлекателната Мина Стоянова, която учи фармация, и ексцентричният Цветан Георгиев, който провокира с визията си, трябваше да станат лидери на два екипа. Новопристигналите избраха към кой от тях искат да се присъединят и след зрелищен обрат само хората в отбора на Цецо останаха в Къщата. Всички други получиха етикета “не-съквартиранти” и ще трябва да живеят на двора.

Именно Цецо и неговият тоалет се превърнаха в основна тема за не-съквартирантите през първата им нощ под открито небе. Тираджията Калин призна пред всички, че ексцентричната визия на другия капитан е била причината той да избере отбора на Мина. Към него се присъединиха и част от останалите мъже. Въпреки предразсъдъците към него, Цветан беше съквартирантът, който най-много помагаше на бедстващите не-съквартиранти и това се превърна в причина голяма част от мъжете да променят мнението си за него. Ще успее ли той да изгради мост към Калин и готов ли е Мути да разговаря с него за правилното и грешното в живота?

Редактор: Боряна Димитрова