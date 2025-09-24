-
Студио Big Brother: Кали, Ивонне Рей и Юлиян Стоянов с коментар за най-интересните събития в Къщата
-
Ла Фамилия срещу Топ в "Семейни войни"
-
Прецедент определя следващите номинирани в “Игри на волята”
-
„Пресечна точка”: За поскъпването на потребителската кошница и кризата с топлата вода и парното
-
„Надежда за живот“ – Благотворителен концерт в подкрепа на SOS Детски селища България
-
В първите 15 вечери от старта на новия телевизионен сезон NOVA води убедително
Гледайте тв играта от 18.00 ч. по NOVA
Във втория празничен епизод, в който гост водещ по повод 20 годишния юбилей на играта в ефира на NOVA е Румен Луканов, участие взе Катя Стоянова от София. Тя държеше кутия номер 1, но я смени за номер 7 още при първата оферта от Банкера. След това отказа още две предложения за смяна, както и парични оферти от 2500 лв. и 1000 лв. В последните две кутии на Катя останаха 750 лв. и 1500 лв. Имаше още две възможности да смени кутията си, но тя избра да остане с номер 7 и това й донесе печалба от 750 лв. Така Катя завърши участието си в „Сделка или не“, а Банкера очаква следващия играч, който ще предизвика себе си, в играта на късмет, решения и стратегии за голямата печалба.
Кой ще е късметлията, чието име ще изтегли компютъра днес и как ще се развие неговата игра – гледайте „Сделка или не“ тази вечер от 18:00 ч. по NOVA.Редактор: Боряна Димитрова
Последвайте ни