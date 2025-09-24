Във втория празничен епизод, в който гост водещ по повод 20 годишния юбилей на играта в ефира на NOVA е Румен Луканов, участие взе Катя Стоянова от София. Тя държеше кутия номер 1, но я смени за номер 7 още при първата оферта от Банкера. След това отказа още две предложения за смяна, както и парични оферти от 2500 лв. и 1000 лв. В последните две кутии на Катя останаха 750 лв. и 1500 лв. Имаше още две възможности да смени кутията си, но тя избра да остане с номер 7 и това й донесе печалба от 750 лв. Така Катя завърши участието си в „Сделка или не“, а Банкера очаква следващия играч, който ще предизвика себе си, в играта на късмет, решения и стратегии за голямата печалба.

Кой ще е късметлията, чието име ще изтегли компютъра днес и как ще се развие неговата игра – гледайте „Сделка или не“ тази вечер от 18:00 ч. по NOVA.

Редактор: Боряна Димитрова