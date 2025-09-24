-
Студио Big Brother: Кали, Ивонне Рей и Юлиян Стоянов с коментар за най-интересните събития в Къщата
Стратегии и предизвикателства в "Сделка или не"
Ла Фамилия срещу Топ в "Семейни войни"
Прецедент определя следващите номинирани в “Игри на волята”
„Пресечна точка”: За поскъпването на потребителската кошница и кризата с топлата вода и парното
„Надежда за живот“ – Благотворителен концерт в подкрепа на SOS Детски селища България
В първите 15 вечери от старта на новия телевизионен сезон NOVA води убедително
Темите и гостите в предаването от 9.30 ч.
Рут Колева – за пътуването си до Африка.
AZIS говори пред Бети лъжат ли го и ще участва ли Деси Слава в концертите му?
Деси ще ни запознае с Карл Бушби – британецът, който обикаля света пеша.
Специалната среща в предаването ще бъде с Гергана от „Игри на волята“.
Повече за предаването може да намерите във Facebook страницата на "На кафе".
Гледайте "На кафе" в четвъртък от 9.30 ч. по NOVA.Редактор: Боряна Димитрова
