Рут Колева – за пътуването си до Африка.

AZIS говори пред Бети лъжат ли го и ще участва ли Деси Слава в концертите му?

Деси ще ни запознае с Карл Бушби – британецът, който обикаля света пеша.

Специалната среща в предаването ще бъде с Гергана от „Игри на волята“.

Повече за предаването може да намерите във Facebook страницата на "На кафе".

Гледайте "На кафе" в четвъртък от 9.30 ч. по NOVA.

Редактор: Боряна Димитрова