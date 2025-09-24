Вижте темите и гостите в сутрешния блок на NOVA NEWS
В сряда в "Твоят ден" ще видите:
След първото заседание на Националния борд – ще се намери ли решение за населените места останали без вода?
Какви трябва да бъдат заплатите в държавната администрация и частния сектор у нас? Дебат в студиото между работодатели и синдикати.
Най-мощният тропически циклон в света удари. Евакуираха близо 2 млн. души в Китай, десетки са жертвите. Как ще продължи ходът на стихията?
Гледайте „Твоят ден" от 9.00 до 13.00 ч. по NOVA NEWS.Редактор: Цветина Петрова
