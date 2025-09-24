В сряда в "Твоят ден" ще видите:

След първото заседание на Националния борд – ще се намери ли решение за населените места останали без вода?

Какви трябва да бъдат заплатите в държавната администрация и частния сектор у нас? Дебат в студиото между работодатели и синдикати.

Най-мощният тропически циклон в света удари. Евакуираха близо 2 млн. души в Китай, десетки са жертвите. Как ще продължи ходът на стихията?

