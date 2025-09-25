В последния епизод на предаването „Сделка или не“ участие взе Росица Зафирова от Казанлък.

Росица беше изтеглила кутия номер 2, която замени с номер 7, когато получи тази възможност с втората оферта на Банкера. Първата оферта от 3000 лв. отказа, както и следващите за 1500 лв. и 2300 лв. Всички останали оферти до края на играта бяха за смяна на кутиите, които Роси отхвърли, оставайки с кутия номер 7. Не останаха обаче и големи суми за които да играе. В последните две имаше едва 50 лв. и 100 лв. Банкерът предложи на Росица облог, ако в нейната кутия се окажат 100 лв., тя да спечели 1000 лв. За неин късмет те се оказаха в кутия номер 7 и Роси си тръгна от „Сделка или не“ с чек от 1000 лв.

Кой ще е късметлията, чието име ще изтегли компютъра днес и как ще се развие неговата игра – гледайте „Сделка или не" тази вечер от 18:00 ч. по NOVA.

Редактор: Боряна Димитрова