Романтичният съботен киноследобед ще стартира в 13.00 ч. с лентата „Бащата на булката 2“. Забавният филм разказва за един баща, чиито свят се преобръща, когато разбира, че неговата наскоро омъжила се дъщеря Ани и съпругата му Нина сa бременни, и то едновременно. Джордж Банкс все още се чувства твърде млад, за да става дядо...и вече малко старичък, за да бъде отново татко. Веселбата се удвоява, когато шантавият организатор на бебешки партита Франк Егелхофер обръща цялата къща на семейство Банкс с главата надолу... а точно в момента всички тръпнат в очакване на невероятната двойна радост.

Филмовият маратон тази събота продължава в 15.10 ч. със Сара Джесика Паркър, Раул Бова и Клаудия Кардинале, които ще видим в романтичната комедия „Всички пътища водят към Рим”. Лентата е режисирана от Ела Лемхаген и в нея ще станем свидетели на историята на Маги, която е самотна майка и преподавател в колеж в Ню Йорк. В опит да се сближи отново с проблемната си дъщеря, тийнейджърката Съмър, тя решава да тръгне на пътешествие до тосканско село, което е посещавала често в младостта си. При пристигането си Маги се натъква на Лука, красивия й бивш любовник, който все още е ерген и живее с осемдесетгодишната си майка Кармен. Съмър, която страда по гаджето си - "лошо момче" от Ню Йорк, и Кармен, тайно планираща сватба против желанията на Лука с Марселино, единствената й истинска любов в Рим, импулсивно открадват колата на Лука и тръгват към Вечния град. Маги и Лука скоро поемат по следите им. След това пътуване всеки ще преоткрие нещо важно от пътя на живота.

Не пропускайте „Бащата на булката 2“ от 1300 ч. и „Всички пътища водят към Рим“ от 15.10 ч. в събота по NOVA.

Редактор: Боряна Димитрова