Гледайте романтичната драма на режисьора Джеймс Фоли в събота от 23.00 ч. по NOVA
Ана (Дакота Джонсън) и Крисчън (Джейми Дорнан) започват новия си живот като семейство, но миналото не ги оставя на спокойствие.
Докато се радват на страст и лукс, зловеща заплаха поставя на изпитание тяхната любов, доверие и бъдеще. Последният филм от еротичната трилогия съчетава романтика, драма и силно напрежение.
Не пропускайте романтичната драма на режисьора Джеймс Фоли в събота от 23.00 ч. по NOVA.
