Тази неделна вечер зрителите на NOVA ще могат да проследят реалната история за съперничеството между автомобилните марки "Форд" и "Ферари". В лентата „Пълно ускорение“ на режисьора Джеймс Манголд освен действителните събития, регистрирани на автомобилните писти, се проследява и историята на едно приятелство, което завинаги променя развитието на автомобилните състезания.

Мотивиран и ексцентричен екип от американски инженери и дизайнери, воден от визионера Карол Шелби (Мат Деймън) и английския му колега, състезател и инженер Кен Майлс (Крисчън Бейл), подкрепени от шефа на "Ford Motor Company" Хенри Форд II (Трейси Летс) и неговия експерт Лий Айъкока (Джон Бърнтол), има за задача да конструира Ford GT40. Това е нова състезателна кола с потенциал най-сетне да разбие постоянната доминация на екипа на "Ферари". Целта е да се спечели състезанието "24 часа на Льо Ман" през 1966 година.

Самият Шелби е на върха след като печели най-трудното автомобилно състезание през 1959 г., но най-големият му триумф скоро е последван от съкрушителна новина. Тексасецът научава, че страда от сериозно сърдечно заболяване, което ще му попречи да се състезава отново. Безкрайно изобретателният Шелби започва да проектира и продава коли с екип от инженери и механици, сред които и темпераментния тест-пилот Кен Майлс. Британски шампион и отдаден съпруг, Майлс е гениален зад волана, но също така е безцеремонен, арогантен и несклонен на компромиси.

След като автомобилите на Шелби се представят достойно на Льо Ман срещу Енцо Ферари, от Форд го наемат да проектира най-добрия състезателен автомобил, машина, която да победи Ферари на тежката френска писта. Решени да успеят въпреки всичко, Шелби, Майлс и екипът им ще трябва да преодолеят законите на физиката, корпоративното вмешателство и своите лични демони, за да създадат един революционен автомобил, който ще превъзхожда всички останали. Но тези смели мъже ще трябват да платят висока цена за победата.

