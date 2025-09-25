-
Гледайте лентата, създадена по истинска история, тази неделя от 22.00 ч. по NOVA
Тази неделна вечер зрителите на NOVA ще могат да проследят реалната история за съперничеството между автомобилните марки "Форд" и "Ферари". В лентата „Пълно ускорение“ на режисьора Джеймс Манголд освен действителните събития, регистрирани на автомобилните писти, се проследява и историята на едно приятелство, което завинаги променя развитието на автомобилните състезания.
Мотивиран и ексцентричен екип от американски инженери и дизайнери, воден от визионера Карол Шелби (Мат Деймън) и английския му колега, състезател и инженер Кен Майлс (Крисчън Бейл), подкрепени от шефа на "Ford Motor Company" Хенри Форд II (Трейси Летс) и неговия експерт Лий Айъкока (Джон Бърнтол), има за задача да конструира Ford GT40. Това е нова състезателна кола с потенциал най-сетне да разбие постоянната доминация на екипа на "Ферари". Целта е да се спечели състезанието "24 часа на Льо Ман" през 1966 година.
Самият Шелби е на върха след като печели най-трудното автомобилно състезание през 1959 г., но най-големият му триумф скоро е последван от съкрушителна новина. Тексасецът научава, че страда от сериозно сърдечно заболяване, което ще му попречи да се състезава отново. Безкрайно изобретателният Шелби започва да проектира и продава коли с екип от инженери и механици, сред които и темпераментния тест-пилот Кен Майлс. Британски шампион и отдаден съпруг, Майлс е гениален зад волана, но също така е безцеремонен, арогантен и несклонен на компромиси.
След като автомобилите на Шелби се представят достойно на Льо Ман срещу Енцо Ферари, от Форд го наемат да проектира най-добрия състезателен автомобил, машина, която да победи Ферари на тежката френска писта. Решени да успеят въпреки всичко, Шелби, Майлс и екипът им ще трябва да преодолеят законите на физиката, корпоративното вмешателство и своите лични демони, за да създадат един революционен автомобил, който ще превъзхожда всички останали. Но тези смели мъже ще трябват да платят висока цена за победата.
Не пропускайте развръзката в екшъна „Пълно ускорение", тази неделя от 22.00 ч. по NOVA.
