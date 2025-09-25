Вижте темите и гостите в сутрешния блок на NOVA NEWS
В петък в "Твоят ден" ще видите:
Рестарт в парламента: След поредното провалено пленарно заседание - ще има ли рестарт на кворума в парламента и ще заработят ли депутатите? Предаваме на живо.
Ако изборите бяха днес – осем партии влизат в следващия парламент. Има ли съществени промени в електоралните нагласи на българите?
И още: Нов случай на агресия между подрастващи. Какви са психологическите корени на детското насилие?
Гледайте „Твоят ден” от 9.00 до 12.00 ч. по NOVA NEWS.Редактор: Цветисиана Костова
