В петък в " Твоят ден " ще видите:

Рестарт в парламента: След поредното провалено пленарно заседание - ще има ли рестарт на кворума в парламента и ще заработят ли депутатите? Предаваме на живо.

Ако изборите бяха днес – осем партии влизат в следващия парламент. Има ли съществени промени в електоралните нагласи на българите?

И още: Нов случай на агресия между подрастващи. Какви са психологическите корени на детското насилие?

Гледайте „Твоят ден” от 9.00 до 12.00 ч. по NOVA NEWS.

Редактор: Цветисиана Костова