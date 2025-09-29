Елизабет Методиева е в студиото на „Голямата сестра“, където се среща с първия елиминиран от Къщата на Big Brother Мути Мутиев. С него специално за „На кафе“ репортерът разговаря за седмицата, която прекарва в риалитито. Вече извън формата, участникът отчита, че времето прекарано в Къщата му се е сторило значително по-дълго. Мути се извинява за случката с Цецо и признава, че е разговарял по доста нетактичен начин с него.

Мути от Big Brother през сълзи: Прекалих с това, което наговорих за Цецо! (ВИДЕО)

„Извинявам се на всички, които са се почувствали по един или друг начин обидени. Всичко бе под влиянието на емоциите, а и бях застанал пред толкова много камери. Не искам да коментирам външния му вид и нещата, които ме накараха да имам такива предразсъдъци към него. Не е свързано със сексуалната му ориентация, а с това, което виждам“, признава Мути.

Яница от Hell’s Kitchen: Искам Мути да остане в Къщата на Big Brother заради експеримента! (ВИДЕО)

Първият човек, с който се е чул след излизането му от предаването е майка му, която е имала желание да го прибере веднага. Участникът е категоричен, че ще се опита да опровергае всичко, което се е разбрало погрешно. Съжалява, че е бил първият, който е открил чувствата си и се е държал истински и неподправено. Мути отхвърля твърдението, че поведението му е било негова стратегия. Той живее от една година според религията си и се чувства смирен, и в хармония.

„Още ме е срам да се чуя с баща ми, тъй като чувствам уважение към него. Той е алфа мъж и искам да изчакам малко преди да разговарям с него. Но от близките си разбрах, че ме подкрепя“, разкрива той.

Мути е живял в България и има много приятели в страната. Живее в Германия, но се записва за участие в Big Brother, за да стане известен и да поднови музикалната си кариера. Марио е първият човек от миналия сезон на Big Brother, с когото се свързват и разговарят. Победителят от Big Brother 2024 го поздравява и го съветва да не обръща внимание на коментарите за него.

„Искам да се развивам и нека хората очакват по-добро от мен. Нека всички бъдем по-добри“, обобщава той.

Според Кристина Патрашкова, когато е започвал формата Big Brother, хората, които са влизали в предаването са били по-искрени, докато сега има чувството, че повечето влизат със стратегия. Тя напълно подкрепя тезата, че Мути играе, избива комплекси и самата тя не може да му повярва напълно.

Гала в никакъв случай не защитава или толерира поведението на Мути, но разяснява, че зрителите виждат сборни кадри от участието му в риалитито. Той е прекарал повече време с квартирантите, които го изпращат със сълзи на очи. Според нея Мути има някакво друго лице, което зрителите не са видели, но то се е харесала на останалите в Къщата.

Панелистите в студиото на „На кафе“ при Гала се обединяват от непримиримостта си към хомофобията, но също така и към Калин „Орела“, който си позволява да се храни гол на масата. Всички очакват с нетърпение новото лице, което ще влезе в риалитито.

Редактор: Райна Аврамова