Темите и гостите в предаването във вторник от 9.30 ч.
Във вторник Даниел Пеев – Дънди трябва ли да оставяме винаги бакшиши и защо при мама е най-добре?
Ексклузивна среща с българския актьор, който покорява Холивуд Юлиян Костов.
Световната звезда Еванджелин Лили в кино рубриката на Стаси.
Специална среща с любимите ни Здрава Каменова и София Бобчева.
Повече за предаването може да намерите във Facebook страницата на "На кафе".
Гледайте "На кафе" във вторник от 9.30 ч. по NOVA.Редактор: Райна Аврамова
Последвайте ни