В сряда Божила ще ни разкрие как НДК се превърна в сборен пункт на русалки.

В Световния ден на музиката Михаела Филева влиза в студиото ни.

Джуджи ще ни разкаже за призрачната гора Хоя Бачу – Бермудският триъгълник на Румъния.

Коментарно студио с най-любопитното от Big Brother.

Редактор: Райна Аврамова