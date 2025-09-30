-
Темите и гостите в предаването в сряда от 9.30 ч.
В сряда Божила ще ни разкрие как НДК се превърна в сборен пункт на русалки.
В Световния ден на музиката Михаела Филева влиза в студиото ни.
Джуджи ще ни разкаже за призрачната гора Хоя Бачу – Бермудският триъгълник на Румъния.
Коментарно студио с най-любопитното от Big Brother.
Повече за предаването може да намерите във Facebook страницата на "На кафе".
Гледайте "На кафе" в сряда от 9.30 ч. по NOVA.Редактор: Райна Аврамова
