Гледайте тв играта тази сряда от 18.00 ч. по NOVA
В последния епизод на предаването „Сделка или не“, участие взе Теодора Василева от Враждебна.
Теодора излезе с кутия номер 19 и остана с нея до края на играта. Предложенията на Банкера започнаха от 3500 лв., а с напредването на играта тя получи оферти за 4000 лв. и 4200 лв. Неразкритите 100 000 лв. я изкушаваха да продължава напред, а когато в последните три кутии останаха 1 лв., 5000 лв. и 100 000 лв., Теодора отказа внушителната оферта от 10 000 лв. Последната кутия, която трябваше да отвори премахна от играта сумата от 5000 лв. и това направи финала напрегнат и вълнуващ. Изборът пред Теодора беше дали да играе за голямата печалба или да приеме сигурните 25 000 лв., които Банкерът предложи като оферта. Рискът бе голям и Теодора реши да приеме сигурната сума, а в своята кутия откри едва 1 лв. Този път Банкерът загуби и Теодора си тръгва от „Сделка или не“ с победа и печалба от 25 000 лв.
Кой ще е късметлията, чието име ще изтегли компютъра днес и как ще се развие неговата игра – гледайте „Сделка или не“ тази вечер от 18:00 ч. по NOVA.Редактор: Райна Аврамова
