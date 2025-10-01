Една от най-коментираните участнички от миналия сезон в Big Brother Беба, Росен Димитров от радио Витоша и репортерът на NOVA Елизабет Методиева гостуват в студиото на „На кафе“, за да коментират последните събития, които се случват в най-обсъжданата Къща в България. Към тях се присъединиха панелистите от "На кафе" Кристина Патрашкова, Георги Блажев и Лора Капустина, които изказаха своето мнение за случващото се в новия сезон на хитовия риалити формат.

Коя е ябълката на раздора между Иван и Стоянов – Въшката или Сияна. Според Кристина Патрашкова с напредването на предаването изпъкват дефицити при персонажите и за момента Стоянов й се вижда най-устойчив сред съквартирантите. На този етап Стоянов е фаворит и на Елизабет Методиева.

„Когато живееш с много хора в затворена среда, се налага да се аклиматизираш и приспособяваш към обстановката. Смятам, че в тази ситуация, съквартирантите трябва да насочат и да дадат съвети на замесените в скандала“, споделя опита си Беба. „С постъпката си Иван показа, че избива комплекс и изпитва страх от Стоянов.“

Другият скандал в Къщата на Big Brother, който коментаторите разглеждат, е този между Стефани и Елена. Според Патрашкова той е от огромно значение, защото е свързан с неспазването на правилата и усещането при много хора, че могат да правят каквото си поискат. Лора Капустина допълва, че много не правят разлика между свобода и свободия, докато за Бети постъпката на Стефани е краен егоизъм.

„Това, което много ме издразни са думите й, че е дошла да пробва. Но това не е супа. Явно не знае къде се намира“, коментира Росен Димитров.

„Има и нотка на неблагодарност, защото има много хора, които мечтаят да участват в този социален експеримент и Стефани, имаща възможността и шанса да е вътре в Big Brother, показва, че не го оценява. Това показва, че е и неблагодарен човек“, уточнява Беба. При нейното участие в риалитито тя е била настроена, че всичко може да се случи вътре и е търпяла без да мрънка лишенията.

Основната тема на коментарното студио е бременността на Стефани, за която тя самата споделя, че е разбрала ден преди влизането си в социалния експеримент. Според съквартирантката й Елена, тя е поела серозен риск, но всички се обединяват около идеята, че биха й оказали подкрепа с каквото могат. Коментаторите в студиото на „На кафе“ са категорични, че участничката е безотговорна и трябва да излезе от предаването.

„Жените често казват, че не са готови да са майки. Аз мисля точно обратното, че една жена винаги е готова за това. Сега разбирам, че това е едно рационално осъзнаване, което е много важно“, разсъждава Кристина Патрашкова.

„Мисля, че Стефани е страшно емоционална, объркана и уплашена, но най-разумното решение е, тя да излезе от Къщата на Big Brother. Дори и да й бъдат предоставени всякакви грижи и условия, тя ще продължава да е по-емоционална от необходимото“, е мнението на Беба.

Според Патрашкова трябва да се чува все повече гласа на разумните хора в лицето на Елена и Стоянов, които за момента се оформят като контрапункт в предаването. Това е начина да се получат по-смислени сблъсъци в социалния експеримент, които наблюдаваме в ефира на NOVA.

Редактор: Райна Аврамова