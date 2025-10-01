NOVA отчете значителна преднина за първия месец от есенния телевизионен сезон пред втората телевизия в класацията. След като стартира всички праймтайм формати, медията продължава да привлича вниманието на зрителите в активна възраст (18-59 г.) и да доминира безапелационно сред всички телевизии в България. Според официалните пийпълметрични данни, и трите развлекателни предавания от есенната програмна схема са привлекли най-висок среден аудиторен дял сред телевизионните зрители на възраст 18-59 години. Втората телевизия в класацията остава далеч назад по същото време.

Убедителна преднина регистрират Новините на NOVA (централна емисия) и основните публицистични предавания на медията.

До края на есенния сезон NOVA ще излъчи и продължението на криминалната драма „Клетката“, което ще се отличи със силен сюжет, в който са преплетени актуални обществени теми и напрегнати криминални линии.

Редактор: Райна Аврамова