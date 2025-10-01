В четвъртък в "Твоят ден " ще видите:

Парите за майчинство да се увеличат на 1100 лева през втората година , предлагат от социалното министерство. И още - защо темата за бюджета отново скара управляващи и опозиция?

След скандала с шофьорите на Роби Уилямс – кой ще следи за нарушения по пътищата и може ли да бъде спряна корупцията?

Коя е Тили Норуд и защо емблематични актьори се обявиха срещу изкуствения интелект?

Редактор: Цветина Петрова