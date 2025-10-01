Вижте темите и гостите в сутрешния блок на NOVA NEWS
В четвъртък в "Твоят ден" ще видите:
Парите за майчинство да се увеличат на 1100 лева през втората година , предлагат от социалното министерство. И още - защо темата за бюджета отново скара управляващи и опозиция?
След скандала с шофьорите на Роби Уилямс – кой ще следи за нарушения по пътищата и може ли да бъде спряна корупцията?
Коя е Тили Норуд и защо емблематични актьори се обявиха срещу изкуствения интелект?
Гледайте „Твоят ден” от 9.00 до 13.00 ч. по NOVA NEWS.Редактор: Цветина Петрова
