В последния епизод на предаването „Сделка или не“, участие взе Веселина Котева от София.

Веселина започна играта си с кутия номер 23. Още в началото разкри кутиите с най-големите суми и когато получи оферта за смяна, при първото обаждане на Банкера, замени 23 с номер 19. Оказа се, че в нейната кутия се крият скромните 0,10 лв. и Веси продължи с надежда да отваря следващите си кутии. След всяка отворена кутия обаче големите суми намаляваха и тя отново реши да направи размяна. Този път взе 17, а в 19 откри 250 лв. Когато останаха само две кутии, Веси разбра че с новата си кутия не е взела много по-голяма сума. В едната имаше 5 лв., а в другата 500 лв. Тя отказа смяна на кутиите и остана с номер 17, с която спечели 500 лв. Късметът не беше с Веселина, но все пак след няколко смени тя успя да спечели по-голяма сума.

Редактор: Райна Аврамова