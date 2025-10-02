-
Съперничеството между Стоянов и Иван продължава
Любовните искри в най-известната Къща в България ще продължат да се разпалват в новия епизод на Big Brother тази вечер от 22:00 ч. по NOVA. Изпълненото с противоречия съперничество между темпераментния Иван и професионалния войник Стоянов ще продължи, а в центъра на споровете им отново ще бъде изкусителната Сияна. Тя ще направи нова крачка напред в отношенията си с един от двамата си обожатели.
Междувременно за съквартирантите предстоят и нови напрегнати номинации, след които ще станат ясни и следващите трима участници, които ще се борят за зрителската подкрепа. Освен отношенията между петнадесетте пламенни характера, при вота ключов може да се окаже гласът на новото попълнение в техните редици - Валентин.
Той проведе поредица тайни разговори с Иван под формата на текстови съобщения, в които се опита да убеди останалите в Къщата в своето съществуване. Съквартирантите обаче сметнаха всичко това за опит за манипулация от изкуствен интелект, което доведе и до частичен провал на тяхната дневна мисия.
Татуистката Стефани също премина през поредица от емоции снощи. Тя проведе откровен разговор със своите родители, в който им сподели за изненадващата си бременност и получи тяхната безусловна подкрепа.
Кои ще са тримата номинирани, кого ще избере Сияна и в каква роля ще влезе тайнственият Валентин в Къщата на Big Brother? Не пропускайте да видите тази вечер от 22:00 ч. по NOVA.
